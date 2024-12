ACM: ProRail moet besluit over spoortoegang Arriva herzien

DEN HAAG (ANP) - ProRail moet opnieuw een besluit nemen over het verlenen van toegang aan Arriva op het spoor in het noorden van het land. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is de spoorbeheerder bij een eerder besluit onvoldoende transparant geweest. Arriva had een klacht ingediend bij de markttoezichthouder nadat ProRail een deel van de aangevraagde treindiensten, die de vervoerder vanaf begin volgend jaar wilde verzorgen, had afgewezen.

ProRail heeft Arriva doordeweekse ritten tussen Zwolle en Groningen toegewezen. Van maandag tot en met vrijdag mag de vervoerder twee ritten in de ochtend en twee in de middag uitvoeren. Op vrijdagen komen daar nog negen ritten bij, waarvan vier in de ochtend en vijf in de middag. Maar dat zijn er een stuk minder dan de 22 dagelijkse ritten waarvoor Arriva een aanvraag bij ProRail had ingediend. Zo wilde Arriva ook rijden tussen Leeuwarden en Heerenveen.