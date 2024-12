Leclerc de snelste in historische training Formule 1

ABU DHABI (ANP) - Charles Leclerc heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi de snelste ronde gereden in zijn Ferrari. De Monegask zorgde voor een historische gebeurtenis, omdat in dezelfde training zijn jongere broer Arthur in de andere Ferrari reed. Voor het eerst waren er daarmee twee broers voor hetzelfde team gelijktijdig op de baan in de Formule 1.

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen ontbrak in die bijzondere training. De Nederlander droeg zijn Red Bull over aan het Franse talent Isack Hadjar, die de vijftiende tijd noteerde.

Lando Norris (McLaren) klokte de tweede tijd en Lewis Hamilton, die in de laatste race van het seizoen afscheid neemt van Mercedes, zette de derde tijd neer.