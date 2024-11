ACM stopt onderzoek naar verboden afspraken verkoop IT-apparatuur

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) sluit een onderzoek naar verboden afspraken die een grote leverancier van IT-apparatuur en zijn distributeurs zouden hebben gemaakt met winkeliers over verkoopprijzen. Het onderzoek werd vorig jaar aangekondigd, maar volgens de markttoezichthouder is er onvoldoende bewijs voor een overtreding. Het is nog altijd onbekend om welke bedrijven het gaat.

De ACM startte haar onderzoek omdat zij vermoedde dat de leverancier samen met distributeurs bepaalde welke winkeliers aan welke klanten mochten leveren en tegen welke prijs. Ook waren er signalen dat winkeliers werden belemmerd in het verkopen van hergebruikte IT-apparatuur. "Die vermoedens werden in het onderzoek van de ACM dus niet bevestigd", stelt de waakhond nu.