Oekraïense luchtmacht: Rusland zet voor het eerst ICBM in

KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft volgens de Oekraïense luchtmacht voor het eerst een intercontinentale langeafstandsraket (ICBM) ingezet in de oorlog. De raket werd gebruikt voor een aanval op de stad Dnipro, samen met een aantal andere raketten, meldt de luchtmacht op Telegram. Berichten van slachtoffers of schade zijn er nog niet.

Een intercontinentale langeafstandsraket is een ballistische raket die wordt gebruikt om over hele grote afstanden zeer zware wapens in te kunnen zetten. De raketten kunnen worden uitgerust met kernkoppen, maar ook conventionele wapens. Welk type raket nu in Oekraïne gebruikt zou zijn, wat het doel van die raket was en of er iets is geraakt, meldt de luchtmacht niet. De raket zou zijn gelanceerd vanuit de Russische regio Astrachan.

De Oekraïense krijgsmacht zegt op Telegram dat bij de aanval ook een hypersonische raket (type Ch-47M2 Kinzjal) en zeven kruisraketten (Ch-101) werden ingezet. Zes van de zeven kruisraketten zouden uit de lucht zijn geschoten.

De Engelstalige Oekraïense nieuwssite Ukrainska Pravda meldt op basis van anonieme bronnen dat de raket die werd ingezet een zogenoemde RS-26 Roebezj was.