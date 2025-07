ACM wacht met opeisen dwangsom van Apple om Brusselse gesprekken

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten te wachten met het opeisen van een mogelijke dwangsom van miljoenen euro's van Apple. Het Amerikaanse concern kreeg de last onder dwangsom al in 2021 opgelegd voor de commissie die Apple vroeg van aanbieders van datingapps. Na een rechtszaak, die vorige maand in het nadeel van Apple uitviel, praat het bedrijf nu met de Europese Commissie over dit onderwerp.

De ACM wil voorkomen dat gelijktijdig verschillende gesprekken lopen over hetzelfde onderwerp. Apple heeft met het oog op de Brusselse gesprekken kortgeleden al zijn tarieven aangepast, merkt de ACM daarnaast op. Apple heeft volgens de toezichthouder ook al aangekondigd later dit jaar nog verdere aanpassingen te gaan doen. Of de ACM het nog nodig vindt om op te treden, bekijkt de Nederlandse waakhond als er meer duidelijkheid is over de tarieven. De ACM zegt voor 1 april volgend jaar een besluit te nemen.