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ACM wil meer kabinetsbeleid voor flexibeler stroomgebruik

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet komen met aanvullend beleid voor flexibel stroomgebruik om ervoor te zorgen dat marktpartijen hun plannen daadwerkelijk realiseren. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een rapport van hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerders. Het kabinet kan zich volgens de toezichthouder bijvoorbeeld richten op het wegnemen van drempels of een nieuwe subsidieregeling voor flexgebruik.
Flexibel gebruik van het elektriciteitsnet houdt in dat bedrijven hun gebruik en teruglevering van stroom verplaatsen naar buiten de piekmomenten op het stroomnet. Dat moet helpen om de problemen door het overvolle stroomnet aan te pakken.
De netbeheerders gaan er volgens de ACM van uit dat onder meer elektriciteitsproducenten en bedrijven die flexibeler stroom willen gebruiken, de komende jaren fors investeren in meer flexibiliteit, vooral in de aanleg van grote batterijen. De waakhond zegt dat het echter onzeker is of ze dit daadwerkelijk zullen doen. Om zeker te weten dat de komende tien jaar voldoende flexibiliteit beschikbaar is, zijn wat de ACM betreft aanvullend beleid en nieuwe investeringen nodig.
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