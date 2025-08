Acties met Minecraft en Squishmallows stuwen verkoop McDonald's

CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - McDonald's heeft afgelopen kwartaal meer aan burgers en andere snacks verkocht. Ook in thuismarkt de Verenigde Staten gingen de verkopen omhoog, wat suggereert dat campagnes gericht op popcultuur en budgetmaaltijden helpen om de economische onzekerheid bij Amerikaanse consumenten te compenseren.

De wereldwijde verkoop in restaurants die langer dan een jaar open zijn, steeg met 3,8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de VS was sprake van een plus van 2,5 procent, in andere landen bedroeg de groei 4 procent.

De omzet voor McDonald's steeg uiteindelijk met 5 procent tot 6,8 miljard dollar. Het merendeel was zoals gebruikelijk afkomstig van franchisevestigingen. Onder de streep hield het concern dik een tiende meer winst over op bijna 2,3 miljard dollar.

Om meer mensen naar de restaurants te krijgen was er onder meer een actie rond A Minecraft Movie, met zelfs een speciale McFlurry. Ook waren er Happy Meals met Squishmallows, populaire kleine knuffeltjes.