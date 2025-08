Zes maanden in zijn tweede ambtstermijn bevindt Donald Trump zich op een dieptepunt van vertrouwen bij het Amerikaanse publiek. In de nationale UMass Amherst-peiling (25-30 juli) keurt nog maar 38% van de ondervraagden zijn presidentschap goed, terwijl 58% afkeurt – een netto-score van –20. Gallup registreert parallel een goedkeuringscijfer van 37% en een afkeur van 60%, het laagste punt van deze termijn. Zoals Gallup-analist Jeffrey Jones opmerkt : “Buiten zijn trouwe Republikeinse kern is er nauwelijks nog draagvlak over.”

Die erosie raakt vooral ongebonden kiezers: slechts 29% van de independents staat nog achter Trump , een daling van 17 punten sinds januari. Volgens politicoloog Tatishe Nteta (UMass) “staat Trump dicht bij de praktische ondergrens; zelfs een meerderheid van mannen en kiezers zonder partijbinding keert zich af.”

Waarom die instorting? Peilingen noemen drie redenen:

Tarief- en inflatiezorgen – 63% vindt dat Trump prijsstijgingen slecht aanpakt..

Immigration raids – 62% ziet zijn beleid als te agressief, vooral Latino’s.

De nasleep van het Epstein-dossier – 70% vermoedt een doofpot.

Internationaal is het beeld niet beter. Een Pew-onderzoek in 24 landen laat zien dat in 19 landen een meerderheid weinig of geen vertrouwen heeft in Trumps wereldleiderschap.

Dat alles verklaart de historisch lage netto-waardering die in de onderstaande grafiek zichtbaar is. Zelfs wie traditioneel vatbaar is voor een “honeymoon” fase, lijkt Trump de rug toe te keren. Of zoals Columbia-hoogleraar Robert Shapiro het samenvat: “Deze daling is geen momentopname, maar het gevolg van een aaneenrijging van controverses.”

Zelfs in de meest recente metingen scoort Trump een historisch lage net-waardering: ver onder nul

De komende tussentijdse verkiezingen van 2026 zullen uitwijzen of Republikeinen de prijs betalen voor een president die volgens de cijfers steeds meer Amerikanen van zich vervreemdt.