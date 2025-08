Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

Steeds vaker krijgen mensen onder de 50 darmkanker. Voor een deel komt dat doordat de screeningsleeftijd in de VS omlaag is gegaan van 50 naar 45 jaar. Toch verklaart dat maar ten dele waarom darmkanker al sinds de jaren 90 toeneemt bij jongvolwassenen.

Dankzij de aangepaste richtlijnen worden meer mensen tussen de 45 en 49 gescreend, en dat leidt tot vroege diagnoses. Tussen 2021 en 2022 steeg het aantal vroege gevallen in deze groep met 50 procent. Dat betekent: minder intensieve behandelingen en meer kans op genezing. Toch blijft screening onder de 45 zeldzaam, terwijl ook dertigers en soms zelfs twintigers ziek worden.

Let op deze symptomen

De meeste mensen onder de 45 vallen nog buiten de screeningsrichtlijnen. Daarom is het extra belangrijk om alert te zijn op signalen van je lichaam. De belangrijkste symptomen van darmkanker zijn:

Rectaal bloedverlies

Buikpijn of krampen

Aanhoudende verandering in de stoelgang

Onverklaarbaar gewichtsverlies

Verminderde eetlust

Wacht niet te lang. “Word je niet serieus genomen, vraag dan een second opinion,” zegt onderzoeker Jessica Star. “Veel jonge mensen horen dat het ‘vast aambeien zijn’, terwijl het kanker blijkt.”

Wat kun je zelf doen?

Screening is belangrijk, maar voorkomen is beter. Volgens de American Cancer Society is meer dan de helft van de gevallen te herleiden tot leefstijl. Dit helpt je risico te verlagen:

Stop met roken

Beweeg regelmatig

Houd een gezond gewicht

Beperk alcohol

Eet vezelrijk en plantaardig

Vermijd rood en bewerkt vlees

Laat frisdrank en bewerkte voeding staan

Ultrabewerkt voedsel, microplastics en veranderde leefomstandigheden worden onderzocht als mogelijke boosdoeners van de stijging sinds de jaren ’90. Maar tot die puzzel volledig is opgelost, ligt de sleutel vooral in vroege signalering en gezonde keuzes.