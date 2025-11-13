ECONOMIE
Action groeit verder in Europa, eerste winkels in Roemenië

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 8:43
ZWAAGDIJK (ANP) - Discountwinkelketen Action heeft in het derde kwartaal zijn groei in Europa voortgezet met de opening van de eerste winkels in Roemenië. Volgens het bedrijf zijn in de eerste negen maanden van dit jaar in totaal 221 winkels toegevoegd aan het netwerk, dat daarmee groeide tot 3139 winkels in veertien Europese landen.
De eerste winkel in Roemenië opende in september en sindsdien kwamen er nog eens vier winkels bij. Daarmee is Roemenië het veertiende Europese land waarin Action actief is. Het in het Noord-Hollandse Zwaagdijk gevestigde Action zegt op koers te liggen om in heel 2025 ongeveer 380 nieuwe winkels te openen. Daarmee wordt het oorspronkelijke doel van 370 nieuwe vestigingen overtroffen.
De omzet steeg in de eerste negen maanden met meer dan 17 procent tot 11,2 miljard euro. Dat is mede te danken aan de winkelopeningen, maar ook aan klantengroei.
