Action koopt voordeliger in China door handelsoorlog

ZWAAGDIJK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse importheffingen hebben Chinese leveranciers ertoe aangezet betere deals aan te bieden aan Europese retailers, merkt de eigenaar van discountketen Action. Volgens topman Simon Borrows van het Britse moederconcern 3i hebben de handelsspanningen Europa tot een nog belangrijkere markt gemaakt voor Chinese fabrikanten.

"Wat we momenteel zien is dat China als leveranciersbasis veel meer gericht is op Europa", zei Borrows in een gesprek met analisten, wat resulteert in "zeer goede deals" van Chinese leveranciers. "Dat kan wel of niet veranderen door de recente akkoorden, maar ik denk dat er zeker wat littekens zijn ontstaan door wat er de afgelopen weken tussen China en de VS is gebeurd."

Klanten merken dit nog niet direct. Het grootste deel van dat voordeel wordt volgend jaar zichtbaar, aangezien retailers hun kerstartikelen al hebben besteld, aldus Borrows. Hij voegde eraan toe dat Action van plan is de kortingen door te geven aan de consument.