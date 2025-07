Action trekt meer koopjesjagers te midden van onzekere economie

ZWAAGDIJK-OOST (ANP) - Action blijft hard doorgroeien in Europa te midden van alle economische onzekerheid. De Nederlandse discounter opende dit jaar al 125 nieuwe winkels. In bestaande winkels komen er ook steeds meer klanten bij. Volgens topvrouw Hajir Hajji zijn veel mensen geïnteresseerd in koopjes bij Action, nu het economische klimaat voor hen uitdagend is.

De opbrengsten van Action groeiden in de eerste jaarhelft bijna 18 procent naar 7,3 miljard euro. De omzetgroei is vooral te danken aan de komst van nieuwe winkels. Wanneer alleen wordt gekeken naar vestigingen die in dezelfde periode vorig jaar ook al geopend waren, groeide de omzet met een kleine 7 procent.

Action telt inmiddels 3043 filialen verspreid over dertien landen. De 3000e winkel opende op 5 juni in Italië. Eerder dit jaar begon de keten nog zijn eerste zaak in Zwitserland. De opening van de eerste locatie in Roemenië staat gepland voor 24 september. Action verwacht dit jaar in totaal zo'n 370 winkels toe te voegen.