Israël bestudeert reactie Hamas op voorstel wapenstilstand

DOHA (ANP/AFP) - Israël heeft de reactie van Hamas op het jongste voorstel voor een wapenstilstand ontvangen en bestudeert die. Dat heeft het kantoor van premier Benjamin Netanyahu donderdagochtend bekendgemaakt.

Vertegenwoordigers van Israël en Hamas zijn sinds 6 juli in Qatar voor indirecte onderhandelingen over de oorlog in de Gazastrook. Die gaan over onder meer een staakt-het-vuren, de vrijlating van gijzelaars, de terugtrekking van Israëlische militairen en de hulpverlening aan de Gazanen.

Volgens een Palestijnse ingewijde bevat Hamas' reactie voorstellen voor wijzigingen op punten over de toelating van hulpgoederen, kaarten van gebieden waaruit het Israëlische leger zich zou moeten terugtrekken en garanties voor het veiligstellen van een permanent einde aan de oorlog.