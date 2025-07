Chipbedrijf Besi stijgt op positief Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Besi behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De chiptoeleverancier kreeg afgelopen kwartaal minder nieuwe orders. Volgens topman Richard Blickman werd de markt nog steeds beïnvloed door een zwakke vraag vanuit de auto- en smartphonesector. Ook was er sprake van toegenomen voorzichtigheid van klanten door de wereldwijde handelsspanningen.

De vooruitzichten voor de tweede jaarhelft zijn volgens Besi wel verbeterd in de afgelopen weken. Dat komt volgens de topman door de investeringsplannen van grote bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf uit Duiven verwacht daarbij dat de orders in het derde kwartaal aanzienlijk hoger liggen dan in het afgelopen kwartaal. Het aandeel werd ruim 3 procent meer waard.

De algehele stemming op het Damrak bleef positief door de hoop op een spoedige handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 911,89 punten.