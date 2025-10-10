ECONOMIE
Activisten beëindigen blokkade in haven Rotterdam

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 17:46
ROTTERDAM (ANP) - Activisten hebben hun blokkade van toegangswegen naar terminals in de haven van Rotterdam vrijdag in de namiddag beëindigd. Volgens een woordvoerder van de organisatie Geef Tegengas was het doel bereikt door "economische schade aan te richten".
Geef Tegengas zegt dat de actie was gericht tegen het Havenbedrijf Rotterdam vanwege "de klimaatcrisis, koloniale uitbuiting en genocide in Gaza". Deelnemers eisten dat de haven stopt met handel met Israël, niet langer handelt in producten uit gebieden waar mensenrechten worden geschonden en "vervuilende troep" zo snel mogelijk uitfaseert.
De actievoerders blokkeerden de wegen naar terminals van APM Terminals en Rotterdam World Gateway vanaf ongeveer 10.30 uur, waardoor veel vrachtwagens er stil kwamen te staan. De politie leidde de vrachtwagens vervolgens naar andere routes, laat een politiewoordvoerder weten.
Geef Tegengas zegt zaterdag een grotere actie te organiseren in de Rotterdamse haven.
