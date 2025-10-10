ECONOMIE
Theater Tuschinski op de lijst van Europees filmerfgoed

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 17:43
anp101025216 1
AMSTERDAM (ANP) - De European Film Academy (EFA) heeft Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam uitgeroepen tot Europees filmerfgoed. Dat heeft het Nederlands Filmfonds vrijdag bekendgemaakt. Een plaquette bij de ingang, bij de oude kassa, bevestigt deze nieuwe status als 'Europese filmschat'.
De EFA houdt sinds 2015 een lijst bij van plekken die speciale, gezaghebbende betekenis hebben gehad voor de filmgeschiedenis. Op de lijst staan locaties die in beroemde films te zien waren, zoals de Trevifontein in Rome, het reuzenrad in Wenen, de trappen in Odessa waar de beroemde trappenscène van Pantserkruiser Potemkin werd gedraaid en het boekwinkeltje uit de romantische klassieker Notting Hill. De organisatie wil met deze lijst zorgen dat deze belangrijke filmlocaties voor het nageslacht bewaard blijven.
Bioscoop Tuschinski werd in 1921 geopend door Abraham Tuschinski. Het gebouw staat inmiddels te boek als architectonisch monument. In 2021 kreeg Tuschinski het predicaat Koninklijk.
