Activistische belegger Elliott neemt miljardenbelang in PepsiCo

PURCHASE (ANP/BLOOMBERG) - De activistische investeerder Elliott heeft een belang van ongeveer 4 miljard dollar (zo'n 3,4 miljard euro) opgebouwd in PepsiCo. Elliott heeft plannen om aan te dringen op veranderingen bij de worstelende Amerikaanse drankenfabrikant achter onder meer Pepsi-cola en Gatorade-sportdrank.

Met het belang is Elliott een van de grootste investeerders in PepsiCo, stelde de activistische belegger dinsdag in een brief aan de raad van bestuur van het bedrijf. De krant The Wall Street Journal schreef eerder al over het belang van Elliott in PepsiCo.

De frisdrank- en snackproducent heeft het moeilijk door concurrentie en veranderende voorkeuren van consumenten. De marktwaarde van het Amerikaanse concern is sinds mei 2023 met ruim een vijfde gedaald. PepsiCo zegt dat het de voorstellen van Elliott zal beoordelen in de context van zijn groeistrategie, die erop gericht is de groei te versnellen en langdurige waarde voor aandeelhouders te creëren.