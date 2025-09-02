ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Activistische belegger Elliott neemt miljardenbelang in PepsiCo

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 18:23
anp020925182 1
PURCHASE (ANP/BLOOMBERG) - De activistische investeerder Elliott heeft een belang van ongeveer 4 miljard dollar (zo'n 3,4 miljard euro) opgebouwd in PepsiCo. Elliott heeft plannen om aan te dringen op veranderingen bij de worstelende Amerikaanse drankenfabrikant achter onder meer Pepsi-cola en Gatorade-sportdrank.
Met het belang is Elliott een van de grootste investeerders in PepsiCo, stelde de activistische belegger dinsdag in een brief aan de raad van bestuur van het bedrijf. De krant The Wall Street Journal schreef eerder al over het belang van Elliott in PepsiCo.
De frisdrank- en snackproducent heeft het moeilijk door concurrentie en veranderende voorkeuren van consumenten. De marktwaarde van het Amerikaanse concern is sinds mei 2023 met ruim een vijfde gedaald. PepsiCo zegt dat het de voorstellen van Elliott zal beoordelen in de context van zijn groeistrategie, die erop gericht is de groei te versnellen en langdurige waarde voor aandeelhouders te creëren.
Vorig artikel

NAC komt in actie tegen racisme, haat en bedreigingen online

Volgend artikel

Schoof naar top in Parijs over veiligheidsgaranties Oekraïne

POPULAIR NIEUWS

de-amerikaanse-vicepresident-jd-vance

Trump ziek: Wie is JD Vance?

gandr-collage (3)

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

shutterstock_2657194765

Wat je huisdier zegt over je persoonlijkheid

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen