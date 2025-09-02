ECONOMIE
NAC komt in actie tegen racisme, haat en bedreigingen online

Sport
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 18:00
anp020925180 1
BREDA (ANP) - NAC Breda heeft in een verklaring op de eigen website afstand genomen van racisme, haat en bedreigingen die spelers soms online ontvangen. De club doet dat nadat voetballers ook afgelopen zondag na een nederlaag tegen AZ (0-1) weer berichten met verwerpelijke teksten en verwensingen hadden ontvangen. "NAC is van ons allemaal. Emoties horen bij voetbal, maar als club stellen wij duidelijke grenzen", meldt de club. "Wij accepteren dit onder geen enkel beding en zullen actie tegen personen ondernemen zodra ze zijn geïdentificeerd."
"Wij walgen van iedere vorm van racisme, haat of bedreiging", stelt directeur Remco Oversier. "NAC wil er alles aan doen om dit uit te bannen, want het raakt mensen ontzettend hard. Wij staan voor onze spelers, zoals we dat doen voor alle mensen die bij NAC betrokken zijn. De club maakt werk van dit soort incidenten en zal er alles aan doen de boosdoeners te bestraffen. Wij roepen ook op om dit soort laffe, anonieme accounts massaal te rapporteren op sociale media."
