Schoof naar top in Parijs over veiligheidsgaranties Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 18:24
DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof gaat donderdag naar Parijs voor de top waar Oekraïnes bondgenoten overleggen over veiligheidsgaranties voor dat land. Ze hopen daar concrete plannen te smeden om Oekraïne te beschermen na een toekomstig bestand of vrede met Rusland.
De zogeheten coalitie van bereidwillige landen overlegt de laatste weken weer druk sinds de Amerikaanse president Donald Trump Rusland en Oekraïne naar de onderhandelingstafel duwt. Om vredesoverleg met Rusland aan te knopen heeft Oekraïne veiligheidsgaranties nodig, tekenden bondgenoten aan, en daarbij zijn de VS onmisbaar. Daarop beloofde Trump daaraan te willen bijdragen, mits Europa in Oekraïne het zware werk doet.
Sindsdien bespreken Europese landen wie luchtsteun of trainers kan leveren, of misschien zelfs troepen die Rusland moeten afschrikken. Het kabinet wil nog niet zeggen wat Nederland zou willen bijdragen.
Op de top worden in ieder geval de leiders van Frankrijk, het VK en Oekraïne verwacht. Andere leiders bellen in.
