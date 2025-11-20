Activistische belegger juicht fusieplan AkzoNobel toe

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Het plan van verf- en coatingconcern AkzoNobel om te fuseren met branchegenoot Axalta krijgt steun van Cevian, een activistische belegger. Eerder dit jaar bouwde de belegger een belang van ongeveer 5 procent op in het Nederlandse bedrijf en stuurde aan op een strategiewijziging.

Cevian ziet mogelijkheden voor kostenvoordelen na de fusie. "We rekenen erop dat het bestuur en de directie van het gecombineerde bedrijf deze waarde leveren", verklaarde Robert Schuchna, partner van Cevian. Hij maakt daarbij de kanttekening dat de mogelijkheden om de prestaties op eigen kracht te verbeteren van AkzoNobel ook waarde hadden. Een deel daarvan gaat door de deal in aandelen verloren.

De afgelopen jaren heeft AkzoNobel reorganisaties doorgevoerd om efficiënter te worden en kosten te besparen. Daarbij gingen ruim 2000 banen verloren. In Nederland sluit het concern ook enkele fabrieken.