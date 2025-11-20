Bestuursvoorzitter Radboud vond bemoeienis minister 'te ver gaan'

HILVERSUM (ANP) - Alexandra van Huffelen, bestuursvoorzitter van de Radboud Universiteit, vindt dat demissionair onderwijsminister Gouke Moes te ver ging toen hij uitspraken deed over een inmiddels vertrokken docent.

Moes zei in oktober dat de Radboud Universiteit stappen moest nemen tegen docent sociale geografie Harry Pettit. "Ik ben nu echt aan het kijken of de universiteit zich aan de afspraken houdt en mocht dat niet zo zijn, dan neem ik stappen op de escalatieladder", aldus Moes in een uitzending van Café Kockelmann.

Van Huffelen noemt de uitspraken van Moes "bijzonder", omdat hij dreigde in te grijpen op de universiteit. Ze wil niet zeggen dat Moes zijn boekje te buiten is gegaan, maar is van mening dat de demissionair minister de uitspraken niet had moeten doen. "Ik vind dat hij te ver is gegaan."

Het ging Moes om de inmiddels ontslagen onderzoeker Pettit. Hij raakte in opspraak door uitspraken op X over de oorlog in Gaza.