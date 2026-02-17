Adani Group investeert 100 miljard dollar in AI-datacenters

NEW DELHI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Adani Group is van plan tegen 2035 zo'n 100 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van energiezuinige datacenters voor kunstmatige intelligentie (AI). Het grote Indiase concern, actief in onder meer havens en energiecentrales, wil daarmee profiteren van India's opkomst als centrum voor AI en cloudcomputing.

De aankondiging komt op het moment dat India gastheer is van een vijfdaagse wereldwijde AI-top. Die top brengt 20 nationale leiders en 45 delegaties op ministerieel niveau in contact met toplieden van technologiebedrijven, waaronder Sam Altman van ChatGPT-maker OpenAI en Sundar Pichai van Alphabet, het moederbedrijf van Google.

De investering van 100 miljard dollar valt volgens Adani Group samen met een investering van 150 miljard dollar in "serverproductie, geavanceerde elektrische infrastructuur, cloudplatformen en ondersteunende industrieën". In totaal wil de groep daarmee in de komende 10 jaar een ecosysteem voor AI-infrastructuur ter waarde van 250 miljard dollar in India creëren.