Adverteerders verheugen zich op reclame-abonnement van Netflix

AMSTERDAM (ANP) - Adverteerders zijn blij dat Netflix vanaf 2027 een abonnement met reclame aanbiedt in Nederland. "We zaten hier al een tijd naar uit te kijken nadat Netflix in andere landen met deze propositie kwam", zegt een woordvoerster van de bond van Adverteerders (bvA).

Netflix meldde vorige week dat het reclame-abonnement, dat al beschikbaar is in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland, ook naar Nederland komt. De streamingdienst kon echter nog geen duidelijkheid geven over de prijs. "Netflix met advertenties biedt adverteerders de mogelijkheid om doelgroepen te bereiken die ze minder makkelijk via traditionele kanalen bereiken", licht de zegsvrouw van BvA toe.

De belangenbehartiger hoopt dat de streamingdienst ook meedoet aan onderzoek naar het kijkgedrag in Nederland. "Zeker als die inzichten beschikbaar zijn, zullen veel adverteerders willen onderzoeken wat de inzet van Netflix voor hun merken kan betekenen", aldus de woordvoerster.