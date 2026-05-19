ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Adverteerders verheugen zich op reclame-abonnement van Netflix

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 14:17
anp190526112 1
AMSTERDAM (ANP) - Adverteerders zijn blij dat Netflix vanaf 2027 een abonnement met reclame aanbiedt in Nederland. "We zaten hier al een tijd naar uit te kijken nadat Netflix in andere landen met deze propositie kwam", zegt een woordvoerster van de bond van Adverteerders (bvA).
Netflix meldde vorige week dat het reclame-abonnement, dat al beschikbaar is in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland, ook naar Nederland komt. De streamingdienst kon echter nog geen duidelijkheid geven over de prijs. "Netflix met advertenties biedt adverteerders de mogelijkheid om doelgroepen te bereiken die ze minder makkelijk via traditionele kanalen bereiken", licht de zegsvrouw van BvA toe.
De belangenbehartiger hoopt dat de streamingdienst ook meedoet aan onderzoek naar het kijkgedrag in Nederland. "Zeker als die inzichten beschikbaar zijn, zullen veel adverteerders willen onderzoeken wat de inzet van Netflix voor hun merken kan betekenen", aldus de woordvoerster.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

Loading