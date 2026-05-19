ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist 24 jaar cel in zaak over vergismoord op Rob Zweekhorst 

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 14:05
anp190526110 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een gevangenisstraf van 24 jaar geëist tegen de 58-jarige René F. uit Schiedam voor het medeplegen van de moord op ggz-directeur Rob Zweekhorst. De dood van de ggz-directeur staat te boek als een vergismoord.
Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn twee honden uitliet. Mogelijk is hij aangezien voor het eigenlijke doelwit van de aanslag, drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde.
Het Openbaar Ministerie denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord, nadat in 2013 een partij van 300 kilo cocaïne werd onderschept door de douane. De zaak tegen de vermoedelijke schutter werd in maart 2023 geseponeerd om gebrek aan bewijs.
F. zit niet vast. Hij ontkent dat hij de moordopdracht gaf en verwijt het OM tunnelvisie en het ontketenen van een heksenjacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

images

De rijkste kat ter wereld blijkt helemaal niet zo rijk

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

Loading