OM eist 24 jaar cel in zaak over vergismoord op Rob Zweekhorst 

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een gevangenisstraf van 24 jaar geëist tegen de 58-jarige René F. uit Schiedam voor het medeplegen van de moord op ggz-directeur Rob Zweekhorst. De dood van de ggz-directeur staat te boek als een vergismoord.

Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn twee honden uitliet. Mogelijk is hij aangezien voor het eigenlijke doelwit van de aanslag, drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde.

Het Openbaar Ministerie denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord, nadat in 2013 een partij van 300 kilo cocaïne werd onderschept door de douane. De zaak tegen de vermoedelijke schutter werd in maart 2023 geseponeerd om gebrek aan bewijs.

F. zit niet vast. Hij ontkent dat hij de moordopdracht gaf en verwijt het OM tunnelvisie en het ontketenen van een heksenjacht.