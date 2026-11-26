EINDHOVEN (ANP) - De adviesprijs voor diesel is donderdag gezakt naar 2,40 euro per liter, aldus consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Dat is het laagste niveau sinds medio juli. Daarmee zet de dieselprijs zijn neergang van de afgelopen tijd door. Op 19 september steeg de adviesprijs voor diesel nog naar een recordniveau van 2,824 euro.

De adviesprijs voor Euro95 is nu 2,375 euro. Vorige week zakte de adviesprijs voor benzine al onder de 2,40 euro. Het record voor benzine bedroeg 2,732 euro dat op 10 oktober werd neergezet. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gedaald, doordat meer ruwe olie en andere olieproducten worden vervoerd door de Straat van Hormuz ondanks het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.

UnitedConsumers baseert zich op de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland. Vaak worden deze prijzen alleen langs de snelweg gevraagd, op veel andere plekken is tanken goedkoper.