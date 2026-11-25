SAVASLEJKA (ANP/RTR) - Het Oekraïense leger zegt een luchtmachtbasis in Rusland te hebben aangevallen. Daarbij zouden vijf gevechtsvliegtuigen dusdanig beschadigd zijn dat ze voorlopig niet kunnen vliegen.

Volgens nieuwssite Ukrainska Pravda is de basis bij Savaslejka, bijna 300 kilometer ten oosten van Moskou, een van de belangrijkste voor de Russische luchtmacht. Vanaf daar zouden straaljagers met Kinzjal-raketten opstijgen voor de aanvallen op Oekraïne. Die hypersonische raket is moeilijk te onderscheppen.

Zeker drie MiG-31- en twee Su-34-gevechtsvliegtuigen zouden zijn beschadigd. Het Oekraïense leger onderzoekt of er meer schade is en sluit niet uit dat er "nog beter nieuws" komt.