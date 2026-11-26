DEN HAAG (ANP) - Lokale partijen zitten in ongeveer vier op de vijf Nederlandse gemeenten in het bestuur. Ze maken deel uit van 266 van de 338 coalities die na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn gevormd.

De lokale partijen werken vooral samen met CDA en VVD. De christendemocraten zitten in 208 colleges en in 162 gevallen is dat met een of meer plaatselijke partijen. De VVD maakt deel uit van 189 colleges, en daarvan zijn 151 samen met een of meer lokale partijen. In twaalf gemeenten bestaan de coalities alleen uit plaatselijke partijen.

PRO, de fusiepartij van GroenLinks en PvdA, bestuurt in 132 gemeenten. In 96 gemeenten maken ook een of meer lokale partijen deel uit van die coalitie. In 82 gemeenten werkt PRO samen met het CDA, in 70 gemeenten met de VVD en in 63 gemeenten met D66.

PVV

D66 maakt in 105 gemeenten deel uit van de coalitie. De SGP zit in 41 colleges en de ChristenUnie in 36 lokale coalities. In tien andere gemeenten is een lijstverbinding van ChristenUnie en SGP deel van de coalitie.

In 41 gemeenten is de grootste partij niet in het college gekomen. Daaronder zijn Zoetermeer, Terneuzen en Stadskanaal. In die drie gemeenten had de PVV de meeste stemmen gekregen. De partij van Geert Wilders valt mogelijk ook buiten de boot in Papendrecht, waar de collegevorming nog loopt. De PVV maakt wel deel uit van de coalities in Pekela, Rucphen en Steenbergen. In Pekela eisten de andere partijen wel dat de plaatselijke PVV zijn naam zou veranderen. Dit werd eerst de 'Pekelder PVV', en eerder deze maand begonnen de wethouder, de fractievoorzitter en een ander raadslid daarvan een nieuwe partij, Pekelder Trots.

FVD

Forum voor Democratie belandde als grootste partij in de oppositie in Epe. Ook in Velsen levert FVD als grootste partij geen wethouders. Acht van de negen andere partijen in die raad sloten samen een zogenoemd raadsakkoord. Daarin geven ze aan wat ze de komende jaren belangrijk vinden. Op basis daarvan moeten de nieuwe wethouders met voorstellen komen en meerderheden zien te vinden. FVD doet daar niet aan mee. Ook dertien andere gemeenten hebben officieel geen coalitie en geen oppositie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart konden de inwoners van 340 gemeenten stemmen. Ruim acht maanden later hebben alleen Tiel en Papendrecht nog geen college. De inwoners van Hilversum en Wijdemeren stemden vorige week woensdag, omdat ze op 1 januari fuseren.