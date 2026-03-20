Adviesprijzen benzine en diesel aan de pomp verder omhoog

EINDHOVEN (ANP) - De landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel aan de pomp zijn vrijdag verder gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor een liter Euro95 staat volgens consumentencollectief UnitedConsumers nu op 2,565 euro. Dat was 2,543 euro een dag eerder.

Voor diesel is de adviesprijs nu 2,641 euro, tegen 2,577 euro op donderdag. Daarmee staan de landelijke adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen op nieuwe recordniveaus. Voor de uitbraak van de oorlog was de adviesprijs voor Euro95 2,28 euro en die voor diesel 2,09 euro. De adviesprijzen gelden doorgaans alleen langs de snelweg. Bij tankstations elders is tanken vaak goedkoper.

De olieprijzen zijn hard gestegen door de Iraanse aanvallen op energiefaciliteiten in de regio en de vrijwel volledige blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Vrijdag gingen de olieprijzen wel wat omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte ruim 2 procent tot iets boven de 94 dollar en Brentolie daalde 1,6 procent tot net onder de 107 dollar per vat.