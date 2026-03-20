ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Investeringen begin 2026 gedaald

Economie
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 7:30
anp200326053 1
DEN HAAG (ANP) - Bedrijven in Nederland hebben in januari 1, 4 procent minder geïnvesteerd dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee was het de vierde maand op rij van dalende investeringen. Er gingen vooral minder investeringen naar gebouwen, auto's en infrastructuur.
Investeringen zijn een belangrijke pijler onder economische groei. Volgens het CBS verbeterden de omstandigheden voor investeringen in februari. Dat kwam onder andere doordat de export toenam.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

182156727_m

'Hybrid creep' neemt toe: hierom kun jij straks minder thuiswerken

ftcms_abef6de9-ebe9-46d7-bc51-764d94c8a96a

Poetin pest Trump: twee olietankers naar Cuba

4373

Olie mogelijk naar 200 dollar, omdat Iran driegt met 'grootschalige economische oorlog' tegen het Westen

182292708_m

Baarmoederhalskanker is een sluipmoordenaar: je merkt vaak niets tot het (te) laat is.

200823313_m

Wanneer is het geen ‘gewoon daten’ meer? 3 signalen

Loading