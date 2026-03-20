Investeringen begin 2026 gedaald

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven in Nederland hebben in januari 1, 4 procent minder geïnvesteerd dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee was het de vierde maand op rij van dalende investeringen. Er gingen vooral minder investeringen naar gebouwen, auto's en infrastructuur.

Investeringen zijn een belangrijke pijler onder economische groei. Volgens het CBS verbeterden de omstandigheden voor investeringen in februari. Dat kwam onder andere doordat de export toenam.