Adviseur Trump verwacht flinke vooruitgang bij overleg met China

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten en China zullen flinke vooruitgang boeken in het verminderen van de handelsspanningen tijdens het overleg maandag in Londen. Dit verwacht Kevin Hassett, de directeur van de nationale adviesraad voor economische zaken van het Witte Huis.

Vertegenwoordigers van de VS en China onderhandelen momenteel in de Britse hoofdstad over het versoepelen van de importheffingen op elkaars goederen en exportbeperkingen. "Ik verwacht dat het een korte bijeenkomst wordt met een stevige handdruk", zei Hassett tegen zakenzender CNBC.

De VS hebben recent de beperkingen op de uitvoer van geavanceerde AI-chips naar China uitgebreid. China stelde in april exportrestricties in op zeldzame aardmetalen, die belangrijk zijn voor de productie van tal van goederen zoals auto's. De VS willen dat China de beperkingen versoepelt. Veel industrieën dreigen door de maatregelen tekorten te krijgen. China wil dat de VS de nieuwe beperkingen voor chips intrekken.