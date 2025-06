VVD-leider Yeşilgöz wil niet meer samen met PVV in kabinet

VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil niet meer met de PVV in een kabinet. "We gaan niet meer met hem samenwerken", zegt ze in een gesprek met De Telegraaf over PVV-leider Geert Wilders. Ze noemt hem een "ongelofelijk onbetrouwbare partner".

De coalitie van PVV, VVD , NSC en BBB viel vorige week toen Wilders zijn partij terugtrok. Hij eiste meer maatregelen tegen asiel. Yeşilgöz wilde afgelopen woensdag in een debat in de Tweede Kamer over de kabinetsval nog niet zeggen of ze de PVV uitsloot in de toekomst.

Volgens Wilders kiest de VVD hiermee voor GroenLinks-PvdA.