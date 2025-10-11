Advocaat FNV: levens niet bedreigd om medicijntekort door staking

ROTTERDAM (ANP) - FNV zal geen mensenlevens in gevaar brengen door de staking van sjorders in de haven van Rotterdam, die woensdag begon. Dit stelt een advocaat van FNV in het kort geding dat het bedrijfsleven in de haven tegen de vakbond heeft aangespannen.

Het bedrijfsleven zei te vrezen voor onder meer lege supermarktschappen van bijvoorbeeld fruit en tekorten aan medische producten als de staking lang blijft duren. Een van de advocaten wees echter op het bestaan van een calamiteitenteam van sjorders. "Bij medicijntekorten kan een melding worden gemaakt bij het calamiteitenteam en dan gaan de werkzaamheden gewoon door. Zodra er mensenlevens in het geding zijn, zal FNV zijn verantwoordelijkheid nemen en zal er gesjord worden."

Lege winkelschappen noemde hij "vervelend, maar geen dringende maatschappelijke noodzaak om een stakingsactie te verbieden". "Sjorders doen misschien wel het zwaarste en gevaarlijkste werk in de haven. Ze verdienen een eerlijke en reële loonsverhoging."