Havenbedrijf wil helpen bij tussenoplossing rond sjordersstaking

door anp
zaterdag, 11 oktober 2025 om 20:14
ROTTERDAM (ANP) - Havenbedrijf Rotterdam is bereid te helpen bij het vinden van een tussenoplossing voor de problemen in de haven van Rotterdam door de staking van sjorders. Dit zegt topman Boudewijn Siemons van het havenbedrijf tijdens het kort geding over de werkonderbreking.
Door de staking, die woensdag begon en is verlengd tot onbepaalde tijd, kunnen containerschepen niet laden en lossen in de haven. Dat heeft de afgelopen dagen geleid tot steeds grotere opstoppingen.
Siemons zei dat moet worden gestreefd naar een tussenoplossing en dat de bedrijven en vakbond FNV in gesprek moeten gaan om mogelijke oplossingen te zoeken. Daarbij gaf hij aan dat hij een rol voor het havenbedrijf ziet om te proberen een uitweg te vinden in het conflict tussen FNV en sjorbedrijven ILS en Matrans. "We zullen niet proberen om alle pijn weg te nemen, want dat hoort bij een staking", zei hij daarbij.
Later verduidelijkte hij zijn uitspraken. Hij stelde dat hij het havenbedrijf ziet als een partij die de juiste personen om tafel kan brengen.
