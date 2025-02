Adyen fors hoger op Damrak na cijfers, Shell en Unilever dalen

AMSTERDAM (ANP) - Adyen maakte donderdag een koerssprong van ruim 13 procent op de Amsterdamse beurs. De betalingsverwerker is vorig jaar opnieuw hard gegroeid. Het bedrijf, dat transacties verwerkt voor bedrijven als Facebook-moederbedrijf Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft, profiteerde vooral van meer werk voor bestaande klanten. Adyen verwacht daarnaast de winstmarge in de komende jaren verder te verhogen.

Unilever zakte daarentegen 5 procent. Het levensmiddelenconcern zag de winst in 2024 met ruim een tiende dalen. Ook waarschuwde het concern voor een trage start van dit jaar. Het kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro aan en liet weten zijn ijstak, met merken als Ben & Jerry's, Magnum en Cornetto, naar de beurzen in Amsterdam, Londen en New York te brengen.

Shell (min 1,9 procent) kampte met een daling van de olieprijzen. Die stonden onder druk door de hoop op een einde aan de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Trump belde woensdag met de Russische president Poetin en Oekraïense president Zelensky om te praten over een begin van de onderhandelingen.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 941,84 punten, door de verliezen van de zwaargewichten Shell en Unilever. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,1 procent. Londen verloor 0,5 procent.