Musk trekt overnamebod in als OpenAI oorspronkelijke missie houdt

OAKLAND (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Miljardair Elon Musk zal zijn bod van 97,4 miljard dollar voor het overnemen van de non-profitorganisatie achter OpenAI terugtrekken, als het bestuur ermee instemt de oorspronkelijke missie te behouden. Dit melden advocaten van Musk in een gerechtelijk document. Daarmee reageren ze op kritiek van advocaten van OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT.

Eerder verweet Musk OpenAI ervan zijn oorspronkelijke missie om de mensheid te dienen met open en veilige AI te hebben verlaten en zich nu volledig te richten op winstmaximalisatie. Altman wil van OpenAI een commercieel bedrijf maken en wil hiervoor honderden miljarden investeren.

Musk en OpenAI-topman Sam Altman liggen al langer met elkaar overhoop over hun verschillende visies op de richting van OpenAI, waarvan Musk een van de oprichters is. Het bod van een consortium onder leiding van Musk maandag heeft de spanningen tussen hen verder vergroot. Altman zei daarop al dat OpenAI niet te koop is en al helemaal niet aan Musk.