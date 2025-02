Adyen uitblinker op drukke cijferdag Damrak, Unilever onderuit

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de Amsterdamse beurs hadden het donderdag druk met resultaten van de AEX-bedrijven Unilever, Heineken, Adyen en dsm-firmenich. Daarbij vielen de cijfers van betalingsverwerker Adyen duidelijk goed, want dat aandeel ging fors omhoog. Levensmiddelenconcern Unilever was juist de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak.

Adyen prijkte bovenaan de AEX met een koerssprong van ruim 14 procent. De betalingsverwerker is vorig jaar opnieuw hard gegroeid. Het bedrijf, dat transacties verwerkt voor onder meer Facebook-moederbedrijf Meta, Uber, H&M, eBay en Microsoft, profiteerde vooral van meer werk voor bestaande klanten. Adyen verwacht daarnaast de winstmarge in de komende jaren verder te verhogen.

Unilever zakte 5,5 procent. Het concern zag de winst in 2024 met ruim een tiende dalen. Ook waarschuwde Unilever voor een trage start van dit jaar. Het bedrijf kondigde verder aan zijn ijstak, met merken als Ben & Jerry's, Magnum en Cornetto, naar de beurzen in Amsterdam, Londen en New York te brengen.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 946,58 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 860,07 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 2,1 procent. De FTSE in Londen verloor 0,5 procent. Dat kwam mede door een verlies van bijna 5 procent voor de Britse bank Barclays die met tegenvallende resultaten kwam.