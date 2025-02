PVV onder vuur in de Kamer: 'nul ideeën en echte oplossingen' voor problemen zorg en veiligheid

De PVV krijgt veel kritiek van andere partijen over het gebrek aan plannen om de problemen in de zorg voor ouderen, gehandicapten en in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken. En als er wel ideeën zijn, is er geen onderbouwing bij, is de klacht over de grootste regeringspartij.

PVV-Kamerlid Folkert Thiadens opperde in een debat om "gestoorde gekken" niet meer in woonwijken met kinderen te laten wonen maar "minstens 20 kilometer van de bewoonde kern". Zoiets had hij gelezen als maatregel ergens in een ander land. Dit kan volgens hem incidenten voorkomen zoals onlangs in Nieuwegein, waar een meisje werd doodgestoken door een verward persoon.

Geen verantwoordelijkheid nemen

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker verweet hem dat "het klinkt als een oplossing" maar dat het nog steeds gevaarlijk is voor wandelaars als verwarde mensen "in een hutje op de hei zitten". De zorg en de veiligheid zijn hiermee niet op orde, zei ze. Bikker ziet een patroon bij de PVV, hield ze Thiadens voor. "Bewindspersonen krijgen steeds de huid volgescholden met wat er allemaal niet deugt, maar zelf neemt de PVV geen verantwoordelijkheid in welke stappen moeten worden gezet om vooruit te komen."

Ergernis

Ook een tweede oplossing die Thiadens op tafel legde, viel slecht. Hij vindt dat verwarde personen minder vrijheid moeten krijgen, zodat ze minder snel op straat komen. "Dit klinkt lekker, maar dan moet er dus ook meer ruimte in gevangenissen en in tbs-klinieken komen", zei Bikker. Daar zijn nu grote personeelstekorten en cellen, waardoor juist niet genoeg plek is voor gedetineerden. De PVV roept "vanaf de toeschouwerstribune" volgens Bikker alleen maar hoe schandelijk iets is, maar de PVV-fractie draagt zelfs aan de eigen bewindslieden geen ideeën en geld aan. Ook andere oppositiepartijen hoorden van Thiadens "nul" echte oplossingen.

Schaamtevol

Thiadens zei dat er legio mogelijkheden zijn om de problemen aan te pakken, maar noemde er niet meer, tot ergernis van de oppositie. De opmerking van de PVV'er dat ze "niet in een werkgroepje zitten om dit probleem op te lossen" maakte het er niet beter op. "Schaamtevol, we zitten hier juist wel voor", zei Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA). Ook Harmen Krul (CDA) vindt dat Thiadens zichzelf niet moet onderschatten als Kamerlid.