Wielrenner O'Connor wint etappe en pakt leiderstrui in Vuelta

YUNQUERA (ANP) - Wielrenner Ben O'Connor heeft de zesde etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De Australiër van Decathlon AG2R La Mondiale Team kwam alleen over de streep na een heuvelachtige etappe van Jerez de la Frontera naar Yunquera.

Hij heeft de leiding in het algemeen klassement overgenomen van Primoz Roglic. De Sloveense nummer 2 van het algemeen klassement is bijna vijf minuten achterop geraakt op O'Connor, die al eens als vierde de Tour de France en Giro beëindigde.

O'Connor loste 27 kilometer voor de finish zijn Nederlandse medevluchter Gijs Leemreize. Beide coureurs maakten aanvankelijk deel uit van een kopgroep van dertien renners, maar gingen 60 kilometer voor de finish alleen op avontuur. De 24-jarige Leemreize verwierf twee jaar geleden bekendheid met een tweede plaats in een zware bergrit in de Giro. Hij moest bij de finish in Lavarone toen alleen de Colombiaan Santiago Buitrago voor laten gaan.

Leemreize nam vorig jaar afscheid van Visma - Lease a Bike en sloot zich aan bij Team DSM-Firmenich PostNL. Hij kwam als zesde over de finish, op ruim vijf minuten van ritwinnaar O'Connor.