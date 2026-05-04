AEX begint licht hoger na lang weekend, Aalberts wint na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag met een kleine winst begonnen aan de nieuwe beursmaand. Beleggers deden het rustig aan na het lange weekend en de sterke opmars in april. Aalberts (plus 5 procent) behoorde tot de sterkste stijgers bij de middelgrote bedrijven na een goed ontvangen kwartaalupdate van de industrieel toeleverancier.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1015,93 punten. De AEX sloot vorige week donderdag 1,7 procent hoger na het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente ongewijzigd te laten. In de maand april won de AEX 5,6 procent. Vrijdag was de beurs gesloten vanwege de Dag van de Arbeid.

De MidKap steeg 0,9 procent tot 1011,38 punten. De beurs in Frankfurt won 0,1 procent en die in Parijs daalde 0,1 procent. In Londen is de beurs gesloten vanwege een bank holiday. De Britse beurs was vrijdag wel open en sloot die dag licht lager. Op Wall Street, waar vrijdag ook werd gehandeld, tikten de S&P 500-index en techbeurs Nasdaq nieuwe recordstanden aan.