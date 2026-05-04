Iran dreigt Amerikaanse marine aan te vallen in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 9:17
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse krijgsmacht waarschuwt de Amerikaanse marine aan te zullen vallen als deze de Straat van Hormuz binnenvaart, schrijven Iraanse staatsmedia. De Verenigde Staten kondigden zondagavond aan vanaf maandag schepen door de belangrijke zeestraat te begeleiden. Iran benadrukt dat veilige doorgang moet worden gecoördineerd met het land.
"We hebben herhaaldelijk gezegd dat de veiligheid van de Straat van Hormuz in onze handen ligt", meldt de krijgsmacht in een verklaring.
President Donald Trump kondigde zondag aan dat het zogenoemde Project Freedom "maandagochtend Midden-Oosterse tijd" van start gaat. Volgens hem gaan de VS schepen begeleiden van landen die "op geen enkele manier betrokken zijn bij de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten".
Amerikaanse functionarissen meldden aan nieuwssite Axios dat het project niet per se betekent dat de Amerikaanse marine commerciële schepen gaat begeleiden, maar dat de marine "in de buurt" zal zijn om mogelijke Iraanse aanvallen te voorkomen.
