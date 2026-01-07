AEX blijft onder 1000 punten na recordslotstand

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs is de AEX-index er woensdag bij de opening niet in geslaagd om door de 1000 puntengrens te breken. De index van de dertig meest verhandelde fondsen op de beurs aan het Damrak bereikte dinsdag een recordslotstand van 991,67 punten. Woensdag na enkele minuten handel stond de hoofdindex echter 0,5 procent lager op 986,98 punten.

Postkluisjesbedrijf InPost viel op met een bijna 8 procent lagere koers in de AEX. De onderneming zei dinsdag een overnamevoorstel te hebben ontvangen, zonder te zeggen wie het bod heeft gedaan. Volgens Sky News zit investeringsmaatschappij Advent International achter het overnamebod op het in Amsterdam genoteerde Poolse bedrijf. Advent zou leiding geven aan een investeringsconsortium dat InPost van de beurs wil halen. De beurskoers van het in de AEX-index genoteerde InPost schoot dinsdag bijna 29 procent omhoog. Maandag maakte InPost al een opmerkelijke koerssprong van ruim 11 procent, nog voor het overnamebod naar buiten kwam.