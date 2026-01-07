Zelensky blij met verklaring over veiligheidsgaranties, Frankrijk wil 'duizenden militairen' sturen

De zogenoemde Coalitie van Bereidwilligen heeft volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vastgesteld hoe een Europese afschrikkingsmacht in Oekraïne eruit moet zien na een staakt-het-vuren, en welke landen hieraan mee zouden doen. Hij prijst de gezamenlijke verklaring over veiligheidsgaranties voor zijn land, waarover in Parijs werd onderhandeld.

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne tekenden dinsdag een principeovereenkomst voor troepeninzet in Oekraïne, in het geval van een vredesakkoord. Daarnaast gingen meer dan dertig leden van de coalitie akkoord met veiligheidsgaranties voor het land, waaronder ook Nederland. "Dit zijn niet zomaar woorden", aldus Zelensky. "Er is concrete inhoud."

Zelensky voegde hieraan toe dat concrete gesprekken met de VS zijn gevoerd over toezicht op het staakt-het-vuren. Hij benadrukte wel dat hiervoor steun van het Amerikaanse Congres nodig is.

'Enkele duizenden' Franse militairen

Mogelijk worden "enkele duizenden" Franse militairen ingezet in Oekraïne om daar toe te zien op een mogelijk bestand. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron in reactie op vragen van journalisten na afloop van de bijeenkomst. Het Franse staatshoofd benadrukt dat het gaat om een vredesmacht, "niet om militairen die daar zijn om te vechten".

De leden van de coalitie kwamen in Parijs verder "robuuste" veiligheidsgaranties voor Oekraïne overeen. Zo sprak de Britse premier Keir Starmer over het optuigen van Frans-Britse "militaire hubs" in Oekraïne na een staakt-het-vuren. Andere landen verklaarden bereid te zijn militairen buiten Oekraïne in te zetten, of het land op andere manieren te helpen.