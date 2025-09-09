AEX breidt uit naar 30 fondsen, onder meer JDE Peet's promoveert

AMSTERDAM (ANP) - De hoofdindex AEX wordt uitgebreid van 25 naar 30 fondsen, waarmee beleggers toegang krijgen tot een bredere selectie toonaangevende bedrijven. JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts en Pickwick, de aanbieder van postkluisjes InPost en investeringsmaatschappij CVC Capital Partners promoveren vanuit de MidKap naar de AEX. Dit geldt ook voor Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway en vastgoedinvesteerder WDP. De wijzigingen worden doorgevoerd na sluiting van de markten op vrijdag 19 september, maakte beursexploitant Euronext bekend.

De uitbreiding van de AEX is volgens Euronext bedoeld om de Amsterdamse beurs aantrekkelijker en relevanter te maken, zowel voor beleggers als voor bedrijven. Het aantal fondsen in de MidKap-index blijft ongewijzigd op 25. De smallcap-index wordt verkleind en gaat van 25 naar 20 bedrijven. De naam van deze index voor kleinere beursfondsen wordt omgedoopt tot AMS Next 20.

Metalengroep AMG, flitshandelaar Flow Traders, investeerder Hal Trust, marketingbureau Havas en biotechnologiebedrijf Pharming gaan deel uitmaken van de MidKap.

De wijzigingen zijn het resultaat van een consultatieproces dat tussen 7 februari en 7 maart heeft plaatsgevonden met de markt, stelt de beursuitbater. De nieuwe AEX is volgens topman René Vlerken van Euronext Amsterdam ontworpen om "de diverse groep grote beursgenoteerde bedrijven op Euronext Amsterdam beter te vertegenwoordigen".