Politie heeft nieuwe beelden van verdachte doden Boushra

AMERSFOORT (ANP) - De politie heeft nieuwe beelden van de man die verdacht wordt van het doden van de 24-jarige Boushra, vorige maand in Almere. De auto van de voortvluchtige Omar Alhamad (34) werd vorige week woensdag gevonden, waarna de politie nieuwe beelden van hem heeft kunnen achterhalen, meldt Opsporing Verzocht.

In het tv-programma werd vorige week aandacht besteed aan de zaak, waarna een tip binnenkwam die naar de auto leidde. Die werd gevonden in het oosten van Amersfoort.

Boushra komt oorspronkelijk uit Syrië en heeft vijf kinderen met haar ex, de verdachte. Ze leefden al enige tijd gescheiden, de Syrische man verbleef in een azc in Zeist.

Het Openbaar Ministerie loofde eerder een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt naar de verblijfplaats van de verdachte.