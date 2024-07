AEX dreigt onder 900 punten te zakken op drukke cijferdag

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak dreigt donderdag flink lager te openen en ruim onder de 900 punten te zakken. De laatste keer dat de hoofdindex onder dat niveau noteerde was op 8 mei dit jaar. Op 7 mei wist de AEX voor het eerst in de geschiedenis die puntengrens te doorbreken. Begin vorige week tikte de index nog bijna de 950 punten aan.

De stemming op beurzen wordt gedrukt door zorgen over de hoge waarderingen van vooral de chip- en techbedrijven, die dit jaar flink zijn gestegen. Zo kampten de Amerikaanse beurzen woensdag met de grootste verkoopgolf in zo'n anderhalf jaar tijd. Dat kwam vooral door tegenvallende kwartaalberichten van Tesla en Google-moeder Alphabet. In Amsterdam kregen de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML woensdag al rake klappen. ASMI zakte daarbij ruim 9 procent, na publicatie van de kwartaalcijfers, en Besi verloor 8,5 procent.

Besi opende donderdag de boeken. De chiptoeleverancier ontving afgelopen kwartaal fors meer nieuwe orders, maar zag de omzet en winst dalen. Naast Besi kwamen ook de AEX-bedrijven Unilever, RELX en UMG met cijfers. Unilever zag de omzet in de eerste helft van het jaar met dik 2 procent stijgen tot 31,1 miljard euro. De onderliggende omzetgroei bedroeg 4,1 procent. De nettowinst nam toe met 3,5 procent tot 4 miljard euro. Dataleverancier RELX boekte in de eerste zes maanden recordresultaten en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

UMG

Muziekconcern Universal Music Group (UMG) verdiende afgelopen halfjaar meer aan de muziek van populaire artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish. De omzet nam toe, vooral dankzij flink hogere inkomsten uit de verkoop van merchandise, maar viel lager uit dan verwacht. Analisten van Barclays en Guggenheim haalden het aandeel daarop van hun kooplijsten af.

De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag ook flinke verliezen zien. Vooral de techbedrijven hadden het zwaar na de koersval van 3,6 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De Nikkei in Tokio kelderde ruim 3 procent. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,8 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,7 procent, na een verrassende renteverlaging in China. De Chinese centrale bank verlaagde het belangrijkste rentetarief waartegen de centrale bank leningen verstrekt aan grote commerciële banken.

De euro was 1,0839 dollar waard, tegen 1,0857 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 76,96 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper, op 81,10 dollar per vat.