Nestlé voorzichtiger over groei door zwakker prijseffect

VEVEY (ANP) - Het Zwitserse Nestlé, het bedrijf achter bekende merken als KitKat, Maggi en Nespresso, is voorzichtiger over zijn omzetgroei dit jaar omdat het zijn prijzen minder hard kan verhogen dan voorheen. Eerder wist Nestlé juist nog te profiteren van prijsverhogingen, maar door toenemende concurrentie van goedkopere huismerken van supermarkten is dat steeds lastiger geworden.

Nestlé rekent nu voor dit jaar op een omzetgroei van minimaal 3 procent. Dat was eerder nog ongeveer 4 procent. In de eerste helft van dit jaar nam de omzet, aangepast voor ongunstige wisselkoersen en de verkoop van bedrijfsonderdelen, met ruim 2 procent toe tot 45 miljard frank, omgerekend 47 miljard euro.

Die groei is vrijwel volledig te danken aan prijsverhogingen, maar dat effect zwakte flink af in het tweede kwartaal.

De nettowinst van 's werelds grootste levensmiddelenbedrijf was onveranderd op 5,6 miljard frank.