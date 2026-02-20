AEX hoger na uitspraak Hooggerechtshof VS over heffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst gesloten na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof waarin een groot deel van de importheffingen van president Donald Trump onwettig werd verklaard. Volgens de rechters heeft Trump zijn bevoegdheden overschreden door die heffingen op buitenlandse goederen op te leggen.

Trump gebruikte een noodwet om die tarieven in te voeren. Maar volgens het Hooggerechtshof is Trump daarmee zijn bevoegdheden te buiten gegaan. Het Witte Huis heeft al gezegd bij een nederlaag andere juridische instrumenten te zullen gebruiken voor de heffingen. Trump zelf noemde de uitspraak een "schande" en zei dat hij een plan B heeft.

De AEX sloot 1 procent hoger op 1017,66 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 1022,02 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,3 procent.

IMCD

Besi was koploper in de AEX met een plus van 6,7 procent, na het flinke verlies een dag eerder. De Duitse investeringsbank Berenberg verhoogde het koersdoel voor de chiptoeleverancier. Branchegenoten ASML en ASMI wonnen tot 1,4 procent.

IMCD werd 0,6 procent hoger gezet door beleggers. De chemicaliëndistributeur koopt Willows Ingredients, een distributeur van ingrediënten voor de voedingsmiddelen- en drankensector. Het bedrijf bedient voornamelijk klanten in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

MidKap

In de MidKap stond Arcadis opnieuw bij de dalers met een verlies van ruim 7 procent. Donderdag dook het advies- en ingenieursbureau al bijna 10 procent in het rood door tegenvallende resultaten. Investeringsbank KeyBanc haalde het aandeel van de kooplijst.

Air France-KLM leverde ruim 3 procent aan waarde in bij de middelgrote fondsen. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie was een dag eerder juist nog een uitblinker met een koerssprong van bijna 12 procent dankzij goed ontvangen resultaten.

In Parijs opende het Franse levensmiddelenconcern Danone (min 0,7 procent) de boeken. Dat gold ook voor mijnbouwer Anglo American in Londen, die 1 procent won. In Milaan was het Italiaanse luxekledingmerk Moncler in trek met een winst van meer dan 13 procent dankzij goede cijfers.