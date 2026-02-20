Giraffe en struisvogel gaan een epische staarwedstrijd aan in de dierentuin van Memphis

Dit is het moment waarop een giraf en een struisvogel tegenover elkaar stonden in een intense starwedstrijd.

Beelden die woensdag (18 februari) door Memphis Zoo werden gedeeld, tonen de twee langnekdieren, gescheiden door hun verblijven, die elkaar door een hek heen aankijken.

“Rahisi [de giraf] heeft kennisgemaakt met de buren”, aldus de dierentuin bij het delen van de clip, waarop geamuseerde gebruikers van sociale media zich haastten om in de reacties te discussiëren over de ongewone interactie.

“Als ik gewoon stil blijf staan, merken de buren me niet op”, grapte iemand, terwijl een ander plaagde: “Ik ben langer dan jij.”