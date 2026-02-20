ECONOMIE
Politie zoekt contact met (oud-)beveiligers van Andrew

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 20 februari 2026 om 17:57
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 18:16
anp200226185 1
In het onderzoek naar Andrew Mountbatten-Windsor wordt nu ook contact gezocht met (oud-)agenten die werkten met de Britse oud-prins. Dat meldt de Metropolitan Police volgens de BBC. Het gaat volgens het korps om medewerkers die "nauw hebben samengewerkt, in een beveiligende rol" met Andrew. Hen wordt gevraagd of ze tijdens hun werkzaamheden iets hebben meegekregen dat mogelijk relevant kan zijn voor het onderzoek naar Mountbatten-Windsor.
Andrew was in de periode 2001-2011 handelsgezant en behartigde in die rol de belangen van het Verenigd Koninkrijk in het buitenland. Ook onderhield hij nauw contact met de veroordeelde Amerikaanse investeerder en zedendelinquent Jeffrey Epstein, zo bleek opnieuw uit onlangs door de VS vrijgegeven documenten. Mogelijk zou hij Epstein hebben voorzien van marktgevoelige informatie.
Andrew werd donderdag gearresteerd op verdenking van ambtsmisdrijf en enkele uren later weer vrijgelaten. Een officiële aanklacht ligt er nog niet.
