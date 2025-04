AEX hoger na uitzonderingen bij importheffingen Trump

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is maandag met winst geopend. Beleggers in Europa verwerkten het nieuws dat er tijdelijke uitzonderingen komen bij de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump voor onder meer smartphones, geheugenchips, computers en andere elektronica. Daarmee is een verdere escalatie van de wereldwijde handelsoorlog van Trump even op de lange baan geschoven.

Door de uitzondering worden die producten voorlopig ontzien van de extra heffing van 125 procent voor goederen uit China en het algemene tarief van 10 procent voor de meeste andere landen. Daarbij blijft voor China nog wel een bestaande heffing van 20 procent in stand. Trump zei dat er later nog aparte tarieven bekendgemaakt worden voor halfgeleiders, smartphones en elektronica.

De AEX noteerde in de vroege handel 1,8 procent hoger op 834,43 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 785,83 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 2 procent.